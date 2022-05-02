Возле трассы Североуральск – Черемухово нашли медвежонка

«Это та самая медвежья услуга. Для того, чтобы увести дикое животное, его надо отвести на расстояние больше, чем 600-800 километров. Это нереально, он придёт. Либо его передали в какие-то искусственные условия содержания – это грустно. Кормить его мёдом и сметаной – это вообще бред», – рассказала Анна Квашнина.

«Это не моя позиция, это реальность, которая нам не нравится. Нам хочется о себе думать, как о спасителях, что мы кормим птичек и медвежат, что мы такие классные, но нет», – отметила директор заповедника.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Североуралец в нескольких метрах от трассы Североуральск – Черемухово обнаружил медвежонка. По данным паблика «Североуральск Онлайн» во ВКонтакте, мужчина передал его представителям природоохранного общества. Однако, что за общество, не уточняется.Эта встреча случилась первого мая. Житель Североуральска после демонстрации направлялся за город в посёлок, и по пути заметил медвежонка. Понаблюдав за ним некоторое время из машины, он решил, что детёныш совсем один.Так как по трассе ездят большегрузы, мужчина, отогнал медвежонка подальше от дороги за газовые трубы. После чего североуралец купил сметану и мёд и накормил детёныша. По его словам, медвежонок был совсем отощавший.По совету своего приятеля из МЧС мужчина связался с природоохранным обществом. Они приехали на следующей день.Медвежонок по-прежнему оставался на месте, но, увидев группу людей, испугался и залез на дерево. Пришлось подождать, пока детёныш сам спустится, после чего сотрудники безымянного общества охраны природы его забрали.Директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина эту историю не одобрила. Она заявила «Вечерним ведомостям», что нельзя воспринимать эту историю как спасение».По её словам, вмешиваться в истории с дикими животными недопустимо.