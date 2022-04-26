На трассе Пермь – Екатеринбург начали укладку асфальта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург продолжается капитальный ремонт на участке от 187 км до 232 км. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».Капитальный ремонт автомобильной дороги проходит в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург на участке общей протяжённостью 139 км.«Перед укладкой органо-минеральной смеси (ОМС) дорожные рабочие выполнили фрезерование – сняли верхнее покрытие со старой 2-полосной дороги. После согласования состава ОМС с отделом качества ФКУ на подготовленных участках подрядная организация приступила к укладке смеси с последующим перекрытием слоем из асфальтобетона», – объяснили в «Уралуправтодоре».Планируется, что все работы будут завершены в 2024 году.