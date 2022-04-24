Возле Краснотурьинской исправительной колонии устроили ярмарку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Возле исправительной колонии №3, расположенной в посёлке Малая Лимка города Краснотурьинска, появились непривычно выглядящие на фоне строений для содержания осужденных разноцветные детские домики, беседки и песочницы. Это началась подготовка к традиционной летней ярмарке, на которую выставляют продукцию, сделанную руками осужденных, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Обитатели колонии трудятся на специальном участке деревообработки. Там и изготавливается большинство ярморочных товаров. Большая их часть — изделия малых размеров — продаются в «Сувенирной лавке», которая находится здесь же, возле исправительного учреждения. Кроме того, их можно приобрести в отделе сбыта в здании администрации.ИК-3 — это исправительная мужская колония строгого режима. Максимальное количество осуждённых, которые могут в ней содержаться одновременно — 1825. При колонии работает ряд производственных участков, продукция которых идёт на нужды осуждённых, либо на продажу. В прошлом году ИК-3 произвела продукции на 68 миллионов рублей.