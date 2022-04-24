Возле Краснотурьинской исправительной колонии устроили ярмарку
Общество
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Возле исправительной колонии №3, расположенной в посёлке Малая Лимка города Краснотурьинска, появились непривычно выглядящие на фоне строений для содержания осужденных разноцветные детские домики, беседки и песочницы. Это началась подготовка к традиционной летней ярмарке, на которую выставляют продукцию, сделанную руками осужденных, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обитатели колонии трудятся на специальном участке деревообработки. Там и изготавливается большинство ярморочных товаров. Большая их часть — изделия малых размеров — продаются в «Сувенирной лавке», которая находится здесь же, возле исправительного учреждения. Кроме того, их можно приобрести в отделе сбыта в здании администрации.
ИК-3 — это исправительная мужская колония строгого режима. Максимальное количество осуждённых, которые могут в ней содержаться одновременно — 1825. При колонии работает ряд производственных участков, продукция которых идёт на нужды осуждённых, либо на продажу. В прошлом году ИК-3 произвела продукции на 68 миллионов рублей.
Обитатели колонии трудятся на специальном участке деревообработки. Там и изготавливается большинство ярморочных товаров. Большая их часть — изделия малых размеров — продаются в «Сувенирной лавке», которая находится здесь же, возле исправительного учреждения. Кроме того, их можно приобрести в отделе сбыта в здании администрации.
ИК-3 — это исправительная мужская колония строгого режима. Максимальное количество осуждённых, которые могут в ней содержаться одновременно — 1825. При колонии работает ряд производственных участков, продукция которых идёт на нужды осуждённых, либо на продажу. В прошлом году ИК-3 произвела продукции на 68 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
24 апреля 2022
24 апреля 2022
Екатеринбуржца осудили за 50 налетов на магазины
28 апреля 2022
28 апреля 2022
В Свердловской области тепловоз сошел с рельсов
03 мая 2022
03 мая 2022