В Нижнем Тагиле за костёр в бочке оштрафовали пенсионерку
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В ходе противопожарного рейда в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС оштрафовали пенсионерку за то, что она сжигала мусор в железной бочке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сотрудники госпожнадзора не понаслышке знают, что и этой меры предосторожности не всегда достаточно, чтобы обезопасить себя и окружающих от огня. Огонь был оперативно потушен, но оплатить административный штраф за нарушение придётся», – рассказали в МЧС.
Для граждан нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч.
Всего за первый день мая сотрудниками МЧС было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.
«Сотрудники госпожнадзора не понаслышке знают, что и этой меры предосторожности не всегда достаточно, чтобы обезопасить себя и окружающих от огня. Огонь был оперативно потушен, но оплатить административный штраф за нарушение придётся», – рассказали в МЧС.
Для граждан нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч.
Всего за первый день мая сотрудниками МЧС было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Жителя Нижнего Тагила обвиняют в сбыте поддельных банкнот
27 апреля 2022
27 апреля 2022