В Нижнем Тагиле за костёр в бочке оштрафовали пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе противопожарного рейда в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС оштрафовали пенсионерку за то, что она сжигала мусор в железной бочке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.«Сотрудники госпожнадзора не понаслышке знают, что и этой меры предосторожности не всегда достаточно, чтобы обезопасить себя и окружающих от огня. Огонь был оперативно потушен, но оплатить административный штраф за нарушение придётся», – рассказали в МЧС.Для граждан нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч.Всего за первый день мая сотрудниками МЧС было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.