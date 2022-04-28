Еще 174 свердловчанина заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 174 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксирован 440 571 случай COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 201 человека. Всего выздоровели 426 090 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 722.
В связи с выздоровлением выписали 201 человека. Всего выздоровели 426 090 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 722.
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