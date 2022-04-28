Глава региона поздравил свердловских мусульман с праздником Ураза-байрам

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Глава региона Евгений Куйвашев поздравил свердловских мусульман с одним из главных религиозных праздников – Ураза-байрам, который отмечается с 1 на 2 мая.«Сегодня весь мусульманский мир отмечает один из главных праздников. Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях — чистоте души, стремлении к добру и милосердию, призывает к проявлению заботы и внимания к родным и близким, является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм», – приводит слава главы региона департамент информационной политики.Он также выразил благодарность мусульманским религиозным организациям и национально-культурным обществам за их вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Свердловской области.