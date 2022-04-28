Экологическая акция от торговой сети поможет озеленить Екатеринбург
Общество
Фото: ВК-паблик «Жизньмарт»
Торговая сеть «Жизньмарт» запустила экологическую акцию, которая поможет озеленить Екатеринбург, - сообщает агентство ярких новостей «Моменты». По решению руководства компании, деньги с продажи пластиковых пакетов теперь будут тратиться на приобретение саженцев и высадку их во дворах жилых домов. В первую очередь озеленяться будут те дворы, возле которых расположены магазины сети «Жизньмарт».
Пластиковые пакеты – одна из главных экологических проблем в современном мире. Они производятся в большом количестве, в большом количестве используются в торговле, и в таком же количестве отправляются на свалки. При этом разлагаются они плохо, оставляя за собой химический «след». Ответственные торговые сети пытаются справиться с этой проблемой разными способами. Одни предлагают покупателям приобретать вместо них матерчатые пакеты, которыми можно пользоваться не один месяц. В других обычные пластиковые пакеты заменяют на пакеты из экологически чистых материалов.
«Жизньмарт» придумала оригинальный способ возмещать природе ущерб от замусоривания пластиком. В ближайшем будущем сеть обещает высадить по Екатеринбургу минимум 80 деревьев. Во дворе дома по улице Шейкмана уже были высажены 13 яблонь.
Это – не первая акция «Жизньмарта», связанная с растительностью. Так, недавно в магазине «Жизньмарт» на улице Белинского открыли «растительный секонд-хенд», где можно не только приобрести «подержанное» домашнее растение, но и принести в горшке прохворавший цветок.
Пластиковые пакеты – одна из главных экологических проблем в современном мире. Они производятся в большом количестве, в большом количестве используются в торговле, и в таком же количестве отправляются на свалки. При этом разлагаются они плохо, оставляя за собой химический «след». Ответственные торговые сети пытаются справиться с этой проблемой разными способами. Одни предлагают покупателям приобретать вместо них матерчатые пакеты, которыми можно пользоваться не один месяц. В других обычные пластиковые пакеты заменяют на пакеты из экологически чистых материалов.
«Жизньмарт» придумала оригинальный способ возмещать природе ущерб от замусоривания пластиком. В ближайшем будущем сеть обещает высадить по Екатеринбургу минимум 80 деревьев. Во дворе дома по улице Шейкмана уже были высажены 13 яблонь.
Это – не первая акция «Жизньмарта», связанная с растительностью. Так, недавно в магазине «Жизньмарт» на улице Белинского открыли «растительный секонд-хенд», где можно не только приобрести «подержанное» домашнее растение, но и принести в горшке прохворавший цветок.
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