В Свердловской области снова спад официально подтвержденных случаев ковида
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области официально подтверждено 245 случаев заболевания ковидом, из них 93 – в Екатеринбурге.
По официальным данным, 101 человек находится в тяжелом состоянии, из них 33 человека на аппаратах ИВЛ.
За сутки выписали 253 человека.
Напомним, что сегодня свердловские власти ослабили масочный режим.
По официальным данным, 101 человек находится в тяжелом состоянии, из них 33 человека на аппаратах ИВЛ.
За сутки выписали 253 человека.
Напомним, что сегодня свердловские власти ослабили масочный режим.
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