В Свердловской области снова спад официально подтвержденных случаев ковида

15.30 Пятница, 29 апреля 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области официально подтверждено 245 случаев заболевания ковидом, из них 93 – в Екатеринбурге.

По официальным данным, 101 человек находится в тяжелом состоянии, из них 33 человека на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписали 253 человека.

Напомним, что сегодня свердловские власти ослабили масочный режим.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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