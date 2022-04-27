В Екатеринбурге перекроют улицы из-за забега «Майская гроза» 2 апреля
Общество
Сегодня стало известно о перекрытии улиц в центре города не только 1 мая (о чем мы писали тут), но и на следующий день – 2 мая.
В екатеринбургской ГИБДД рассказали, что с 7.00 до 15.00 будет перекрыта улица 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также улица Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.
А с 9.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Ленина от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина, а также улица 8 Марта от улицы Малышева до проспекта Ленина.
В екатеринбургской ГИБДД рассказали, что с 7.00 до 15.00 будет перекрыта улица 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также улица Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.
А с 9.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Ленина от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина, а также улица 8 Марта от улицы Малышева до проспекта Ленина.
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В Екатеринбурге первого мая перекроют центральные улицы, запретят парковку и изменят маршруты общественного транспорта
29 апреля 2022
29 апреля 2022