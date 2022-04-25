В Екатеринбурге первого мая перекроют центральные улицы, запретят парковку и изменят маршруты общественного транспорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в праздник весны и труда, первого мая, перекроют для движения автотранспорта несколько улиц в центре. Ограничения движения будут действовать с 6.00 до 15.30, передает пресс-служба мэрии. Ранее стало известно, что в майские праздники не будут продавать алкоголь в некоторых районах столицы Урала, мы сделали для вас карту.
Список перекрытий улиц:
– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);
– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);
– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)
– улице Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина).
Кроме того, будет запрещена парковка (тоже с 6.00 до 15.30) на следующих улицах:
на площади 1905 года; улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина); улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина); проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова).
Также будет изменено движение общественного транспорта, публикуем список изменений полностью.
Трамваи:
№ 2: станция Фрезеровщиков – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ;
№ 6: станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – улица Бебеля – улица Машиностроителей – станция Машиностроителей;
№ 13: станция 7 Ключей – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – станция 40 лет ВЛКСМ;
№ 15: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Вторчермет;
№ 18: станция Волгоградская – улица Викулова – улица Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;
№ 26: станция Волгоградская – улица Белореченская – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – улица Челюскинцев – улица Московская – улица Белореченская – станция Волгоградская.
Автобусы:
№ 24 по направлению к «поселок Мичуринский»: улица Восточная – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 27 по направлению к «ЖБИ»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 27 по направлению к «СТЦ МЕГА»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 28 по направлению к «Горбольница №7»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 28 по направлению к «Радиоколледж»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 36 по направлению к «Химмаш»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Розы Люксембург – далее по маршруту;
№ 36 по направлению к «УрФУ»: улица Белинского – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 50, 54 по направлению к «УрФУ»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту
№ 50, 54 по направлению к «ТЦ Лента», «Краснолесье»: проспект Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту;
№ 57 по направлению к «Елизавет»: улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – далее по маршруту;
№ 57 по направлению к «ДМБ №9»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – далее по маршруту;
№ 57а по направлению к «Школа Созвездие»: улица Стрелочников – переулок Невьянский – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – далее по маршруту;
№ 57а по направлению к «ДМБ №9»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – улица Челюскинцев – переулок Невьянский – улица Стрелочников – далее по маршруту;
№ 59 по направлению к «Железнодорожный вокзал»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – далее по маршруту;
№ 59 по направлению к «17 Мехколонна»: улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 012: улица Вильгельма де Генина – улица Серафимы Дерябиной – улица Токарей – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Белинского – улица Самолётная – улица Южный проезд – улица Походная – Елизаветинское шоссе – улица Бисертская;
№ 014: улица Рябинина – улица Краснолесья – улица Амундсена – улица Щорса – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – Виз бульвар – улица Кирова (обратно улица Токарей – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева) – улица Бебеля – улица Готвальда – улица Опалихинская – улица Бебеля – улица Техническая – улица Расточная – улица Билимбаевская – улица Ангарская – улица Техническая – улица Решетская (обратно улица Белякова) – улица Левоневского – ДМБ № 9 – станция Шувакиш;
№ 016: улица Рябинина – улица Краснолесья – улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – ТРЦ Радуга Парк – улица Репина – улица Викулова – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Титова – улица Селькоровская;
№ 019: улица Бисертская – Елизаветинское шоссе – улица Новинская – улица Титова – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – улица Зоологическая – улица Серафимы Дерябиной – улица Вильгельма Де Геннина.
№ 030 по направлению к остановке «Окраинная»: улица Зверева – улица Вилонова – улица Зверева – улица Комсомольская – улица Первомайская – улица Мира – улица Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Белинского – улица Шварца – улица Крестинского – улица Родонитовая – улица Шварца – улица 8 Марта – улица Военная – улица Дорожная – остановка Окраинная;
№ 043: улица Челюскинцев – улица Московская – проспект Ленина (обратно Пестеревский переулок) – улица Репина – улица Металлургов – автодорога на Пермь – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка;
№ 45: улица Челюскинцев – улица Московская – проспект Ленина (обратно Пестеревский переулок) – улица Репина – улица Посадская – улица Белореченская – улица Волгоградская – улица Ясная – улица Бардина – улица Серафимы Дерябиной – Кольцевая автодорога – дорога в поселок «Широкая Речка» – улица Соболева;
№ 46: улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – улица Бардина – улица Амундсена – улица Московская – улица Фурманова – улица Серова – улица Большакова – улица Московская – улица Куйбышева (обратно улица 8 Марта – улица Фурманова – улица Шаумяна) – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – Виз бульвар – улица Кирова – улица Токарей (обратно улица Токарей – улица Репина – улица Крауля – улица Малышева) – улица Бебеля – улица Готвальда – улица Опалихинская – улица Бебеля – улица Ольховская – улица Пехотинцев;
№ 48: улица Зверева – улица Сулимова – улица Смазчиков – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – дорога в поселок «Широкая Речка» – улица Суходольская – улица Удельная;
№ 052: улица Вонсовского – улица Амундсена – улица Бардина – улица Ясная – улица Волгоградская – улица Белореченская – улица Посадская – улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – улица Челюскинцев – улица Смазчиков – улица Сулимова – улица Зверева – улица Вилонова;
№ 054: улица Есенина – улица Бычковой – улица Комсомольская – улица Библиотечная – улица Мира – улица Малышева – улица Гагарина (обратно улица Мира) – улица Ленина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Амундсена – улица Мостовая – улица Предельная – улица Городская – улица Чемпионов – улица Золотистый – улица Лучистая;
№ 81: улица Гаражная – улица Европейская – улица Мостовая – улица Предельная – улица Умельцев – 2-я Новосибирская улица – улица Палисадная – улица Окраинная – улица Дорожная – улица Военная – улица Титова – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Шевченко – улица Советская – улица Сулимова – улица Зверева.
Список перекрытий улиц:
– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);
– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);
– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева)
– улице Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина).
Кроме того, будет запрещена парковка (тоже с 6.00 до 15.30) на следующих улицах:
на площади 1905 года; улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина); улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина); проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова).
Также будет изменено движение общественного транспорта, публикуем список изменений полностью.
Трамваи:
№ 2: станция Фрезеровщиков – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ;
№ 6: станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – улица Бебеля – улица Машиностроителей – станция Машиностроителей;
№ 13: станция 7 Ключей – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – станция 40 лет ВЛКСМ;
№ 15: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Вторчермет;
№ 18: станция Волгоградская – улица Викулова – улица Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;
№ 26: станция Волгоградская – улица Белореченская – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Луначарского – улица Челюскинцев – улица Московская – улица Белореченская – станция Волгоградская.
Автобусы:
№ 24 по направлению к «поселок Мичуринский»: улица Восточная – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 27 по направлению к «ЖБИ»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 27 по направлению к «СТЦ МЕГА»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 28 по направлению к «Горбольница №7»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 28 по направлению к «Радиоколледж»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 36 по направлению к «Химмаш»: проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Розы Люксембург – далее по маршруту;
№ 36 по направлению к «УрФУ»: улица Белинского – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;
№ 50, 54 по направлению к «УрФУ»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту
№ 50, 54 по направлению к «ТЦ Лента», «Краснолесье»: проспект Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту;
№ 57 по направлению к «Елизавет»: улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – далее по маршруту;
№ 57 по направлению к «ДМБ №9»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – далее по маршруту;
№ 57а по направлению к «Школа Созвездие»: улица Стрелочников – переулок Невьянский – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – далее по маршруту;
№ 57а по направлению к «ДМБ №9»: улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – улица Челюскинцев – переулок Невьянский – улица Стрелочников – далее по маршруту;
№ 59 по направлению к «Железнодорожный вокзал»: улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – далее по маршруту;
№ 59 по направлению к «17 Мехколонна»: улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – далее по маршруту;
№ 012: улица Вильгельма де Генина – улица Серафимы Дерябиной – улица Токарей – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Белинского – улица Самолётная – улица Южный проезд – улица Походная – Елизаветинское шоссе – улица Бисертская;
№ 014: улица Рябинина – улица Краснолесья – улица Амундсена – улица Щорса – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – Виз бульвар – улица Кирова (обратно улица Токарей – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева) – улица Бебеля – улица Готвальда – улица Опалихинская – улица Бебеля – улица Техническая – улица Расточная – улица Билимбаевская – улица Ангарская – улица Техническая – улица Решетская (обратно улица Белякова) – улица Левоневского – ДМБ № 9 – станция Шувакиш;
№ 016: улица Рябинина – улица Краснолесья – улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – ТРЦ Радуга Парк – улица Репина – улица Викулова – улица Крауля – улица Репина – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Титова – улица Селькоровская;
№ 019: улица Бисертская – Елизаветинское шоссе – улица Новинская – улица Титова – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – улица Зоологическая – улица Серафимы Дерябиной – улица Вильгельма Де Геннина.
№ 030 по направлению к остановке «Окраинная»: улица Зверева – улица Вилонова – улица Зверева – улица Комсомольская – улица Первомайская – улица Мира – улица Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Белинского – улица Шварца – улица Крестинского – улица Родонитовая – улица Шварца – улица 8 Марта – улица Военная – улица Дорожная – остановка Окраинная;
№ 043: улица Челюскинцев – улица Московская – проспект Ленина (обратно Пестеревский переулок) – улица Репина – улица Металлургов – автодорога на Пермь – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка;
№ 45: улица Челюскинцев – улица Московская – проспект Ленина (обратно Пестеревский переулок) – улица Репина – улица Посадская – улица Белореченская – улица Волгоградская – улица Ясная – улица Бардина – улица Серафимы Дерябиной – Кольцевая автодорога – дорога в поселок «Широкая Речка» – улица Соболева;
№ 46: улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – улица Бардина – улица Амундсена – улица Московская – улица Фурманова – улица Серова – улица Большакова – улица Московская – улица Куйбышева (обратно улица 8 Марта – улица Фурманова – улица Шаумяна) – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Репина – Виз бульвар – улица Кирова – улица Токарей (обратно улица Токарей – улица Репина – улица Крауля – улица Малышева) – улица Бебеля – улица Готвальда – улица Опалихинская – улица Бебеля – улица Ольховская – улица Пехотинцев;
№ 48: улица Зверева – улица Сулимова – улица Смазчиков – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – дорога в поселок «Широкая Речка» – улица Суходольская – улица Удельная;
№ 052: улица Вонсовского – улица Амундсена – улица Бардина – улица Ясная – улица Волгоградская – улица Белореченская – улица Посадская – улица Репина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Свердлова – улица Челюскинцев – улица Смазчиков – улица Сулимова – улица Зверева – улица Вилонова;
№ 054: улица Есенина – улица Бычковой – улица Комсомольская – улица Библиотечная – улица Мира – улица Малышева – улица Гагарина (обратно улица Мира) – улица Ленина – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица 8 Марта – улица Щорса – улица Амундсена – улица Мостовая – улица Предельная – улица Городская – улица Чемпионов – улица Золотистый – улица Лучистая;
№ 81: улица Гаражная – улица Европейская – улица Мостовая – улица Предельная – улица Умельцев – 2-я Новосибирская улица – улица Палисадная – улица Окраинная – улица Дорожная – улица Военная – улица Титова – улица 8 Марта – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Шевченко – улица Советская – улица Сулимова – улица Зверева.
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