Уральское издание Накануне.RU уже неделю подвергается атаке хакеров
Общество
Сайт издания Nakanune.RU с 22 апреля ежедневно подвергается DDoS-атакам. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал главный редактор Накануне.RU Сергей Хурбатов.
«Атаки идут беспрецедентные. Раньше мы с ними тоже, конечно, сталкивались, но атак такой продолжительности на моей памяти нет. Нам получается им противостоять, и наш сайт круглосуточно остается доступным для читателей и по-прежнему освещает все ключевые события в столь напряженный период», – рассказал корреспонденту нашего издания Сергей Хурбатов.
В заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания, также указано, что атака идёт с серверов по всему миру, но большее количество не кэшируемых обращений к сайту зафиксировано с адресов из США и Европы.
Специалисты Накануне.RU справляются с атаками и сайт издания продолжает работать в нормальном режиме.
«Атаки идут беспрецедентные. Раньше мы с ними тоже, конечно, сталкивались, но атак такой продолжительности на моей памяти нет. Нам получается им противостоять, и наш сайт круглосуточно остается доступным для читателей и по-прежнему освещает все ключевые события в столь напряженный период», – рассказал корреспонденту нашего издания Сергей Хурбатов.
В заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания, также указано, что атака идёт с серверов по всему миру, но большее количество не кэшируемых обращений к сайту зафиксировано с адресов из США и Европы.
Специалисты Накануне.RU справляются с атаками и сайт издания продолжает работать в нормальном режиме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации армии за пост в телеграм-канале с буквой Z
27 апреля 2022
27 апреля 2022