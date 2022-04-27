Уральское издание Накануне.RU уже неделю подвергается атаке хакеров

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сайт издания Nakanune.RU с 22 апреля ежедневно подвергается DDoS-атакам. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал главный редактор Накануне.RU Сергей Хурбатов.«Атаки идут беспрецедентные. Раньше мы с ними тоже, конечно, сталкивались, но атак такой продолжительности на моей памяти нет. Нам получается им противостоять, и наш сайт круглосуточно остается доступным для читателей и по-прежнему освещает все ключевые события в столь напряженный период», – рассказал корреспонденту нашего издания Сергей Хурбатов.В заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания, также указано, что атака идёт с серверов по всему миру, но большее количество не кэшируемых обращений к сайту зафиксировано с адресов из США и Европы.Специалисты Накануне.RU справляются с атаками и сайт издания продолжает работать в нормальном режиме.