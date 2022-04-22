Продукты питания в Свердловской области проверили на содержание антибиотиков
Общество
В первом квартале текущего года сотрудники испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» исследовали 139 образцов пищевых продуктов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Целью исследования была проверка образцов на остаточное присутствие антибиотиков.
В результате исследований в 13 образцах найдены остаточные количества антибиотиков, которые превышали установленные нормативы. Превышение ПДК антибиотиков установлено в образцах свинины, курицы, колбасы, сосисок и пельменей.
Чаще всего была превышена ПДК антибиотика тетрациклиновой группы доксициклина (найден в шести образцах). В трех пробах нашли энрофлоксацин, антибиотик группы хинолонов, в двух образцах – ципрофлоксацин.
По одному образцу установлено превышение ПДК антибиотика окситетрациклина, еще в одном нашли сульфаметоксазол (препарат группы сульфаниламидов).
В продуктах животного происхождения могут содержаться остатки антибиотиков, но их количества не должны превышать нормативы, предусмотренные техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
В результате исследований в 13 образцах найдены остаточные количества антибиотиков, которые превышали установленные нормативы. Превышение ПДК антибиотиков установлено в образцах свинины, курицы, колбасы, сосисок и пельменей.
Чаще всего была превышена ПДК антибиотика тетрациклиновой группы доксициклина (найден в шести образцах). В трех пробах нашли энрофлоксацин, антибиотик группы хинолонов, в двух образцах – ципрофлоксацин.
По одному образцу установлено превышение ПДК антибиотика окситетрациклина, еще в одном нашли сульфаметоксазол (препарат группы сульфаниламидов).
В продуктах животного происхождения могут содержаться остатки антибиотиков, но их количества не должны превышать нормативы, предусмотренные техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
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