В Свердловской области выявили 248 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки подтвердили 248 случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 439 474.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 258 человек. Всего выздоровели 424 917 свердовчан.От коронавируса умерли еще четыре человека. С начала пандемии в регионе зафиксировано 10 711 летальных исходов.