В Свердловской области выявили 248 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области за сутки подтвердили 248 случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 439 474.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 258 человек. Всего выздоровели 424 917 свердовчан.
От коронавируса умерли еще четыре человека. С начала пандемии в регионе зафиксировано 10 711 летальных исходов.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 258 человек. Всего выздоровели 424 917 свердовчан.
От коронавируса умерли еще четыре человека. С начала пандемии в регионе зафиксировано 10 711 летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом
20 апреля 2022
20 апреля 2022