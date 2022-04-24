Ещё 250 случаев коронавируса подтвердилось в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё у 250 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус, из них 43 у екатеринбуржцев. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 439 226 случаев.
Как сообщает региональный оперштаб, за минувшие сутки по выздоровлению было выписано 255 жителей региона. За всё время вылечилось 424 659.
С подтвержденным случаем COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 707.
Как сообщает региональный оперштаб, за минувшие сутки по выздоровлению было выписано 255 жителей региона. За всё время вылечилось 424 659.
С подтвержденным случаем COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 707.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!