В Нижнем Тагиле сотрудникам «Уралвагонзаводе» поднимут зарплаты на 10,3%
Общество
Фото: Антон Гуськов
С 1 мая в Нижнем Тагиле у сотрудников «Уралвагонзавода» вырастут часовые тарифные ставки и оклады. После подведения итогов финансового года было принято решение об индексации заработных плат на 10,3%.
«Решение об индексации тарифных ставок и окладов принято в целях повышения социальной защищенности работников от роста цен на товары и услуги, а также в соответствии с пунктами действующего Коллективного договора на 2019-2022 годы», – говорится в сообщении на сайте «Уралвагонзавода».
Отмечается, что индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно. Так в прошлом году её размер составил 4,9%.
«Решение об индексации тарифных ставок и окладов принято в целях повышения социальной защищенности работников от роста цен на товары и услуги, а также в соответствии с пунктами действующего Коллективного договора на 2019-2022 годы», – говорится в сообщении на сайте «Уралвагонзавода».
Отмечается, что индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно. Так в прошлом году её размер составил 4,9%.
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