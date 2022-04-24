Столица Урала может остаться без Универсиады в 2023 году
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в Кремле прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Универсиада в 2023 году может не состояться.
На данный момент мероприятия сохраняется в календаре Международной федерации, однако, по словам Матыцина, Россия испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия.
Несмотря на это, строительство объектов соревнований в Екатеринбурге продолжится.
«Изучив ситуацию, совместно с правительством Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков. Результатом должна стать минимизация рисков и выполнение взятых нами обязательств в полном объеме и в срок», – приводятся слова министра на официальном сайте Кремля.
Напомним, что Универсиада в Екатеринбурге запланирована на середину августа 2023 года.
На данный момент мероприятия сохраняется в календаре Международной федерации, однако, по словам Матыцина, Россия испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия.
Несмотря на это, строительство объектов соревнований в Екатеринбурге продолжится.
«Изучив ситуацию, совместно с правительством Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков. Результатом должна стать минимизация рисков и выполнение взятых нами обязательств в полном объеме и в срок», – приводятся слова министра на официальном сайте Кремля.
Напомним, что Универсиада в Екатеринбурге запланирована на середину августа 2023 года.
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