Столица Урала может остаться без Универсиады в 2023 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Кремле прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Универсиада в 2023 году может не состояться.На данный момент мероприятия сохраняется в календаре Международной федерации, однако, по словам Матыцина, Россия испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия.Несмотря на это, строительство объектов соревнований в Екатеринбурге продолжится.«Изучив ситуацию, совместно с правительством Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков. Результатом должна стать минимизация рисков и выполнение взятых нами обязательств в полном объеме и в срок», – приводятся слова министра на официальном сайте Кремля.Напомним, что Универсиада в Екатеринбурге запланирована на середину августа 2023 года.