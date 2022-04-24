В Свердловской области ожидаются грозы и снег
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского Гидрометцентра, жителей Свердловской области ожидают осадки в виде снега и мокрого снега ночью в четверг и в пятницу. Также сегодня и завтра в отдельных районах днём пройдут грозы, в Екатеринбурге – небольшой дождь.
Сегодня, 27 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями днём небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура днём +17…+22 °C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Днём +20…+22°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В четверг, 28 апреля, в регионе облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере с мокрым снегом, днём местами грозы. Температура ночью +9…+14°C, на севере 0…+5°C. Днём +18…+23°C, на севере +8…+13°C. Ветер западный, юго-западный с переходом на северный 4-9 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +12…14°C, днём +19…+21°C. Ветер западный, юго-западный с переходом на северный 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 29 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью на севере -2…-7°C, на юге +1…+6°C. Днём на севере +4…+9°C, на юге до +14°C. Ветер северо-западный 4-9м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +10…+12°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями днём небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура днём +17…+22 °C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Днём +20…+22°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В четверг, 28 апреля, в регионе облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере с мокрым снегом, днём местами грозы. Температура ночью +9…+14°C, на севере 0…+5°C. Днём +18…+23°C, на севере +8…+13°C. Ветер западный, юго-западный с переходом на северный 4-9 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +12…14°C, днём +19…+21°C. Ветер западный, юго-западный с переходом на северный 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 29 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью на севере -2…-7°C, на юге +1…+6°C. Днём на севере +4…+9°C, на юге до +14°C. Ветер северо-западный 4-9м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +10…+12°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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