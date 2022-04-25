Для ночной репетиции Парада перекроют центральные улицы Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для очередной репетиции Парада Победы в ночь с 27 на 28 апреля в Екатеринбурге вновь перекроют центральные улицы. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.Так, с 20.00 до 04.00 автовладельцы не смогут проехать по:– проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова);– 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);– Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).Следующие перекрытие будет организовано в ночь с 29 на 30 апреля