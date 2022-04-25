Для ночной репетиции Парада перекроют центральные улицы Екатеринбурга
Общество
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Для очередной репетиции Парада Победы в ночь с 27 на 28 апреля в Екатеринбурге вновь перекроют центральные улицы. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Так, с 20.00 до 04.00 автовладельцы не смогут проехать по:
– проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова);
– 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).
Следующие перекрытие будет организовано в ночь с 29 на 30 апреля
Так, с 20.00 до 04.00 автовладельцы не смогут проехать по:
– проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова);
– 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).
Следующие перекрытие будет организовано в ночь с 29 на 30 апреля
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