Беспризорному щенку из Сарапулки ищут хозяев, но пока нашли только 70 клещей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в посёлке Сарапулка Берёзовского района неравнодушные уральцы подобрали маленького щенка, безнадзорно бегавшего по улице. Его привезли в город и временно разместили в ветеринарной клинике «Ранара» (город Берёзовский, улица Красных героев, 4/1).Ветврачи первым делом осмотрели малыша. Оказалось, что это девочка и не совсем здоровая. Ей поставили диагноз «пироплазмоз». Заболевание это крайне опасное, развивается быстро и без соответствующего лечения приводит к гибели животного. Вызывается пироплазмоз клеточным паразитом под названием «бабезия». В организм этот паразит попадает с укусом клещей. И неудивительно, что у щеночка обнаружилась эта болезнь, ведь его шёрстка буквально кишела вредными насекомыми. Во время осмотра с найдёныша сняли 70 клещей!Сейчас щенок из Сарапулки получает лечение, но нужна его оплата, нужны корма. И нужен добрый хозяин! Со всем этим можно обращаться в саму «Ранару» или предлагать свою помощь по телефону 89022534786 (Ольга).