В майские праздники в Свердловской области изменится график работы РЭО ГИБДД
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на период майских праздников изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.
Автоинспекторы 1, 2, 8 и 9 мая не будут осуществляться прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Также в эти дни не проводятся экзамены на получение водительских прав.
В субботу, 30 апреля, а также с 3 по 7 мая работа регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать в штатном режиме.
Автоинспекторы 1, 2, 8 и 9 мая не будут осуществляться прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Также в эти дни не проводятся экзамены на получение водительских прав.
В субботу, 30 апреля, а также с 3 по 7 мая работа регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать в штатном режиме.
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