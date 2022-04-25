В майские праздники в Свердловской области изменится график работы РЭО ГИБДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на период майских праздников изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.Автоинспекторы 1, 2, 8 и 9 мая не будут осуществляться прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Также в эти дни не проводятся экзамены на получение водительских прав.В субботу, 30 апреля, а также с 3 по 7 мая работа регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать в штатном режиме.