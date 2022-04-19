В Екатеринбурге для машин закрыли въезд в Шарташский лесопарк
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге перекрыли въезд со стороны Егоршинского проезда и возле банкетного зала «Эрмитаж». Там установили два поста частного охранного предприятия «Фантон». Об этом пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на исполняющего обязанности директора парка Эдуарда Минникеева.
Охранные посты будут работать круглосуточно. Также в Шарташском лесопарке установили видеокамеры. Всего на постах работают шесть человек, в том числе операторы, которые будут просматривать видео трансляции.
Машины водителям можно будет парковать на улице Пески, на Большом шарташском каменном карьере и под линией электропередачи.
Охранные посты будут работать круглосуточно. Также в Шарташском лесопарке установили видеокамеры. Всего на постах работают шесть человек, в том числе операторы, которые будут просматривать видео трансляции.
Машины водителям можно будет парковать на улице Пески, на Большом шарташском каменном карьере и под линией электропередачи.
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