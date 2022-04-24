На Свердловскую область надвигается гроза

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

Завтра, 27 апреля, в Свердловской области ожидаются сильный ветер до 18 м/с, дождь и грозы. МЧС напоминает о мерах безопасности во время непогоды.Во время грозы не следует находится рядом с окном, электропроводкой, молниеотводом, водостоками, антенной. По возможности лучше отключить электроприборы. Если гроза настигнет вас на улице, то помните, что нельзя прятаться под деревьями.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.