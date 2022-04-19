Четыре парка Екатеринбурга станут особо охраняемыми территориями

– В парках будет запрещено строительство объектов, не связанных с деятельностью парка, сжигать листву и сухие листья, складировать мусор, проводить рубки деревьев, кроме санитарных, ездить и оставлять автомобили, кроме спецмашин, – пояснил глава комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин.

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

Депутаты городской думы Екатеринбурга решили внести четыре парка в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологическое обследование выявило, что на территории этих природных зон находятся уникальные виды растений.В список вошли следующие парки и скверы:1) Парк «Хвойный» в Компрессорном микрорайоне;2) Парк имени Владислава Агафонова в поселке Совхозный;3) Сквер на Вознесенской горке;4) Сквер на улице Карла Либкнехта.Особо охраняемыми территориями они станут только после того, как указ подпишет мэр города Алексей Орлов. На данный момент в список охраняемых зеленых зон Екатеринбурга входят 18 территорий.