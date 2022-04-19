Четыре парка Екатеринбурга станут особо охраняемыми территориями
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Екатеринбурга решили внести четыре парка в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологическое обследование выявило, что на территории этих природных зон находятся уникальные виды растений.
В список вошли следующие парки и скверы:
1) Парк «Хвойный» в Компрессорном микрорайоне;
2) Парк имени Владислава Агафонова в поселке Совхозный;
3) Сквер на Вознесенской горке;
4) Сквер на улице Карла Либкнехта.
Особо охраняемыми территориями они станут только после того, как указ подпишет мэр города Алексей Орлов. На данный момент в список охраняемых зеленых зон Екатеринбурга входят 18 территорий.
В список вошли следующие парки и скверы:
1) Парк «Хвойный» в Компрессорном микрорайоне;
2) Парк имени Владислава Агафонова в поселке Совхозный;
3) Сквер на Вознесенской горке;
4) Сквер на улице Карла Либкнехта.
Особо охраняемыми территориями они станут только после того, как указ подпишет мэр города Алексей Орлов. На данный момент в список охраняемых зеленых зон Екатеринбурга входят 18 территорий.
– В парках будет запрещено строительство объектов, не связанных с деятельностью парка, сжигать листву и сухие листья, складировать мусор, проводить рубки деревьев, кроме санитарных, ездить и оставлять автомобили, кроме спецмашин, – пояснил глава комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин.
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