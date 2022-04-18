Движение по улице Щербакова в Екатеринбурге пообещали открыть к июлю
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что движение по всем полосам улицы Щербакова должно будет открыто к июлю. Однако, по словам градоначальника, до 20 мая специалисты все-таки запустят трафик по двум постоянным полосам и одной временной.
Сейчас там организовано реверсивное движение.
«С 05.30 до 16.00 со стороны Уктуса транспорт идет по двум полосам, как и до начала реконструкции. А с 16.00 до 05.30 так следует транспорт со стороны центра», – приводит слова Алексея Орлова газета «Вечерний Екатеринбург».
Напомним, что из-за строительных работ на развязке улиц Щербакова – Объездная и Луганская – объездная перекрыты две важные автомобильные дороги, что неминуемо приводит к пробкам.
Сейчас там организовано реверсивное движение.
«С 05.30 до 16.00 со стороны Уктуса транспорт идет по двум полосам, как и до начала реконструкции. А с 16.00 до 05.30 так следует транспорт со стороны центра», – приводит слова Алексея Орлова газета «Вечерний Екатеринбург».
Напомним, что из-за строительных работ на развязке улиц Щербакова – Объездная и Луганская – объездная перекрыты две важные автомобильные дороги, что неминуемо приводит к пробкам.
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