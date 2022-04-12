Из-за строительства тоннеля к «Золотому» в Екатеринбурге опаздывают междугородние автобусы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается строительство тоннеля к новому огромному автовокзалу «Золотой» (который, напомним, воздвигнут на месте единственного в стране довоенного аэропорта «Уктус», снесённого в конце ноября прошлого года). Из-за этих работ перекрыты две важные автомобильные дороги – на улице Щербакова и по мосту между улицами Луганская и Объездная. Это неминуемо привело к пробкам.
Автомобилисты вынуждены выбирать альтернативные маршруты и, соответственно, загружают другие выездные дороги. В образующихся пробках стоит не только частный автотранспорт, но и общественный. Следствием этого стало, что автобусы междугородних рейсов начали серьёзно опаздывать как в Екатеринбург, так и в пункты назначения – города и посёлки Свердловской области. Фиксируются задержки до 40 минут и даже больше.
О том, что из-за строительных работ возникнут пробки, было известно заранее. Со схожими проблемами жители Екатеринбурга и Свердловской области столкнулись и в начале месяца, когда шли работы на мосту между Белинского и Щербакова. Тогда мэрии города даже пришлось просить застройщика поторапливаться. В данном же случае потенциальным пассажирам, собирающимся воспользоваться междугородним автобусом, предлагается звонить в автовокзалы и узнавать, не изменилось ли расписание нужного им автобуса.
Автомобилисты вынуждены выбирать альтернативные маршруты и, соответственно, загружают другие выездные дороги. В образующихся пробках стоит не только частный автотранспорт, но и общественный. Следствием этого стало, что автобусы междугородних рейсов начали серьёзно опаздывать как в Екатеринбург, так и в пункты назначения – города и посёлки Свердловской области. Фиксируются задержки до 40 минут и даже больше.
О том, что из-за строительных работ возникнут пробки, было известно заранее. Со схожими проблемами жители Екатеринбурга и Свердловской области столкнулись и в начале месяца, когда шли работы на мосту между Белинского и Щербакова. Тогда мэрии города даже пришлось просить застройщика поторапливаться. В данном же случае потенциальным пассажирам, собирающимся воспользоваться междугородним автобусом, предлагается звонить в автовокзалы и узнавать, не изменилось ли расписание нужного им автобуса.
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В Екатеринбурге перекрыли половину моста по улице Луганская
12 апреля 2022
12 апреля 2022