В Свердловской области зарегистрировали 305 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 305 случаев COVID-19, из них 83 в Екатеринбурге. Общее количество случаев 438 428.
По данным регионального оперштаба, за сутки из больниц по выздоровлению было выписано 302 пациента. Всего вылечилось 423 548 человек.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 человека. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 700 летальных исходов.
По данным регионального оперштаба, за сутки из больниц по выздоровлению было выписано 302 пациента. Всего вылечилось 423 548 человек.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 человека. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 700 летальных исходов.
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