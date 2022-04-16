В Свердловской области зарегистрировали 305 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 305 случаев COVID-19, из них 83 в Екатеринбурге. Общее количество случаев 438 428.По данным регионального оперштаба, за сутки из больниц по выздоровлению было выписано 302 пациента. Всего вылечилось 423 548 человек.С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 человека. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 700 летальных исходов.