В Свердловской области заменят 111 старых лифтов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в течение года планируют заменить 111 лифтов, которые находятся в эксплуатации больше 25 лет. Из них 63 будут заменены в Екатеринбурге.На данный момент проводятся процедуры по выбору подрядчиков, которые этим займутся.«Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу – до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением её выполним», – пообещал генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.Замена старого лифтового оборудования в свердловских домах проводится уже восьмой год. По словам Станислава Суханова, только за 2016-2021 года в жилфонде было заменено 2812 лифтов.