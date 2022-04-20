В Свердловской области заменят 111 старых лифтов
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В Свердловской области в течение года планируют заменить 111 лифтов, которые находятся в эксплуатации больше 25 лет. Из них 63 будут заменены в Екатеринбурге.
На данный момент проводятся процедуры по выбору подрядчиков, которые этим займутся.
«Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу – до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением её выполним», – пообещал генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.
Замена старого лифтового оборудования в свердловских домах проводится уже восьмой год. По словам Станислава Суханова, только за 2016-2021 года в жилфонде было заменено 2812 лифтов.
На данный момент проводятся процедуры по выбору подрядчиков, которые этим займутся.
«Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу – до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением её выполним», – пообещал генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.
Замена старого лифтового оборудования в свердловских домах проводится уже восьмой год. По словам Станислава Суханова, только за 2016-2021 года в жилфонде было заменено 2812 лифтов.
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