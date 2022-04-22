В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 17 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В столице Урала ищут 55-летнего Николая Петровича Юровича. С 17 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы чёрные с проседью, глаза карие. На момент пропажи был одет в жилетку, толстовку, спортивные штаны и кроссовки – всё чёрного цвета. С собой у мужчины была чёрная дорожная сумка.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшего, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы чёрные с проседью, глаза карие. На момент пропажи был одет в жилетку, толстовку, спортивные штаны и кроссовки – всё чёрного цвета. С собой у мужчины была чёрная дорожная сумка.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшего, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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