Паломники доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург
Общество
Фото: Фонд святой Екатерины
Этой ночью в аэропорте Кольцово сел самолёт, на котором паломники доставили в уральскую столицу Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Оттуда пламя передали в храмы Свердловской области.
Приняли и доставили Благодатный огонь настоятель Храма на Крови Максим Миняйло при сотрудничестве Екатеринбургской епархии и Фонда святой Екатерины.
«Прямо в терминале аэропорта огонь встречали священнослужители со всего Урала, чтобы прихожане Свердловской, Челябинской и Курганской области уже утром смогли принести в свои дома "частичку благодати Божьей"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.
Фото: Фонд святой Екатерины
Приняли и доставили Благодатный огонь настоятель Храма на Крови Максим Миняйло при сотрудничестве Екатеринбургской епархии и Фонда святой Екатерины.
«Прямо в терминале аэропорта огонь встречали священнослужители со всего Урала, чтобы прихожане Свердловской, Челябинской и Курганской области уже утром смогли принести в свои дома "частичку благодати Божьей"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.
Фото: Фонд святой Екатерины
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
15 апреля 2022
15 апреля 2022