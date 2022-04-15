Паломники доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в аэропорте Кольцово сел самолёт, на котором паломники доставили в уральскую столицу Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Оттуда пламя передали в храмы Свердловской области.Приняли и доставили Благодатный огонь настоятель Храма на Крови Максим Миняйло при сотрудничестве Екатеринбургской епархии и Фонда святой Екатерины.«Прямо в терминале аэропорта огонь встречали священнослужители со всего Урала, чтобы прихожане Свердловской, Челябинской и Курганской области уже утром смогли принести в свои дома "частичку благодати Божьей"», – рассказали в Фонде святой Екатерины.