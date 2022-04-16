В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Краснотурьинске заключенные исправительной колонии №16 испекли к Пасхе традиционные куличи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
По его словам, для изготовления пасхальной выпечки использовались свежие яйца и молоко, полученные на сельскохозяйственном участке учреждения.
«Готовят традиционное пасхальное блюдо по классическому рецепту – это воздушная, мягкая, ароматная, сдобная выпечка. Для приготовления глазури используют белки яиц и сахарную пудру с добавлением натуральных красителей», – рассказал Александр Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Кроме того, осужденные женщины краснотурьинской колонии окрасили для праздника более 200 яиц.
По его словам, для изготовления пасхальной выпечки использовались свежие яйца и молоко, полученные на сельскохозяйственном участке учреждения.
«Готовят традиционное пасхальное блюдо по классическому рецепту – это воздушная, мягкая, ароматная, сдобная выпечка. Для приготовления глазури используют белки яиц и сахарную пудру с добавлением натуральных красителей», – рассказал Александр Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Кроме того, осужденные женщины краснотурьинской колонии окрасили для праздника более 200 яиц.
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