В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске заключенные исправительной колонии №16 испекли к Пасхе традиционные куличи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.По его словам, для изготовления пасхальной выпечки использовались свежие яйца и молоко, полученные на сельскохозяйственном участке учреждения.«Готовят традиционное пасхальное блюдо по классическому рецепту – это воздушная, мягкая, ароматная, сдобная выпечка. Для приготовления глазури используют белки яиц и сахарную пудру с добавлением натуральных красителей», – рассказал Александр Левченко.Кроме того, осужденные женщины краснотурьинской колонии окрасили для праздника более 200 яиц.