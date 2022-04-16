Футбольный клуб «Урал» обыграл соседей по горному хребту и турнирной таблице

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоялся матч 26-го тура чемпионата российской футбольной Премьер-Лиги, в котором «Урал» принимал футбольный клуб «Уфа» из одноимённого города. Матче завершился победой подопечных Игоря Шалимова.Перед началом встречи турнирное положение обеих команд оставляло желать лучшего: уфимцы с 22-мя очками после 25-х игр занимали 14-е место в таблице, а «Урал» с 21 очком и вовсе находился в зоне прямого вылета из РПЛ – на 15-м месте. Ниже был только тульский «Арсенал».Встреча, имеющая ключевое значение в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола, началась с атак хозяев. На протяжении первого тайма «Урал» владел позиционным преимуществом, поэтому гол в ворота «Уфы» был логичным — после прострела Олега Шатова на 25-й минуте красивым ударом через себя счёт открыл Эрик Бикфалви. 1:0 – с таким счётом команды ушли на перерыв.В начале второго тайма Даниэль Мишкич, отличившийся в первом тайме получением жёлтой карточки, на этот раз отличился уже с положительной стороны — удвоив преимущество Урала — 2:0. Результативная передача на счету Вячеслава Подберёзкина.На 80-й минуте лучший бомбардир «Уфы» и всего чемпионата Гамид Агаларов сократил отставание в счёте, но большего за оставшиеся 10 минут основного и четыре минуты дополнительного времени гостям с Южного Урала сделать не удалось. Итоговый счёт – 2:1 в пользу екатеринбуржцев. Это победа позволила «Уралу» обойти «Уфу» в турнирной таблице и с 24-мя очками занять место в зоне стыковых матчей. Обе команды продолжают борьбу за выживание, до конца чемпионата осталось четыре тура, в которых и должно решиться, кто отправится в ФНЛ.Свой следующий матч «Урал» проведёт через неделю, 30 апреля, в Москве против борющегося за чемпионство «Динамо». «Уфа» также на выезде встретится 1 мая с подмосковными «Химками».