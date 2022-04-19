В Екатеринбург придет 20-градусное тепло в середине следующей недели

Алиса Левина © Вечерние ведомости

К 27 апреля в Екатеринбурге ожидается потепление до 20 градусов. Сегодня термометры показывают в районе 10 градусов тепла.Однако потепление в середине недели не задержится надолго. Уже на следующий день температура снова опустится до 10 – 12 градусов тепла.Сегодня, по прогнозам синоптиков, по области ожидается до плюс 11 градусов тепла, а вот ночью в некоторых районах снова нагрянет холод – температура может опуститься аж до минус шести градусов.