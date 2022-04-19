В Екатеринбурге росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на территории Украины
Общество
Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ
Врио командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов в Екатеринбурге вручил медали Жукова бойцам спецназа, которые участвовали в спецоперации на территории Украины.
Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, государственными наградами удостоили сержанта Данил Х., младшего сержанта Алексея С., рядовых Дмитрия Н. и Семена С. Некоторые из них получили ранения.
Всего в Уральском округе Росгвардии к награждению госнаградами представлено более 70 военнослужащих и сотрудников — участников спецоперации.
Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, государственными наградами удостоили сержанта Данил Х., младшего сержанта Алексея С., рядовых Дмитрия Н. и Семена С. Некоторые из них получили ранения.
Всего в Уральском округе Росгвардии к награждению госнаградами представлено более 70 военнослужащих и сотрудников — участников спецоперации.
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