В Екатеринбурге росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на территории Украины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Врио командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов в Екатеринбурге вручил медали Жукова бойцам спецназа, которые участвовали в спецоперации на территории Украины.Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, государственными наградами удостоили сержанта Данил Х., младшего сержанта Алексея С., рядовых Дмитрия Н. и Семена С. Некоторые из них получили ранения.Всего в Уральском округе Росгвардии к награждению госнаградами представлено более 70 военнослужащих и сотрудников — участников спецоперации.