В Свердловской области зафиксировали 295 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 295 случаев коронавируса. С напала пандемии в регионе зафиксировано 437 820 случаев COVID-19.По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 337 человек. Всего вылечились 423 235 свердловчан.Зафиксировано пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 695.