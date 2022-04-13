В Свердловской области зафиксировали 295 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 295 случаев коронавируса. С напала пандемии в регионе зафиксировано 437 820 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 337 человек. Всего вылечились 423 235 свердловчан.
Зафиксировано пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 695.
По данным оперштаба, по выздоровлению выписали 337 человек. Всего вылечились 423 235 свердловчан.
Зафиксировано пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 695.
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