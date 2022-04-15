Движение по ЕКАД запустят в ноябре 2022 года

– Но это будет специальный режим передвижения. Нужно будет еще дооснастить ее электричеством, знаками, и так далее, – отметил на пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев.



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги обещают закончить к ноябрю 2022 года. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.Третий пусковой комплекс ЕКАД готов почти на две трети. Движение по этому участку запустят уже в 2022 году.Всего на дооснащение дороги, по словам Куйвашева, потребуется еще год.Напомним, что строительство участка ЕКАД, связывающего Полевской тракт с Челябинским, началось в 2019 году. Стоимость работ по контракту составляет 8,4 миллиарда рублей.