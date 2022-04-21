Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустит рейсы из Екатеринбурга в Анталью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Планируется, что полёты будут выполняться с 28 апреля по 23 октября этого года.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператора FUN&SUN. Согласно расписанию на сайте аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться ежедневно.
Напомним, что с 30 марта по средам и субботам полёты из Екатеринбурга в Анталью выполняет компания Red Wings.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператора FUN&SUN. Согласно расписанию на сайте аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться ежедневно.
Напомним, что с 30 марта по средам и субботам полёты из Екатеринбурга в Анталью выполняет компания Red Wings.
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