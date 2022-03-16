Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Анталию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Анталию. Полеты начнут выполнять с 30 марта на российских самолетах SSJ100.На данный момент продажи на рейсы из Екатеринбурга в Анталию открыты до конца мая. Планируется, что полеты будут осуществляться два раза в неделю – по средам и субботам.В пресс-службе авиакомпании отмечают, что самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям. Лайнера зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.