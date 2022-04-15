В екатеринбургской школе №79 возник конфликт с мамой первоклассницы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в школе №79 произошел конфликт с мамой одной из первоклассниц. Сама родительница уверена, что против неё и её дочери ополчились из-за того, что она отказалась покупать рабочие тетради.Как пишет «КП-Екатеринбург», против этой мамы родители первоклашек писали заявление, которое они отправили уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, а также в городской департамент образования и в управление образования Верх-Исетского района.Родители возмущены тем, что мама одноклассницы их детей приходит в школу вместе со своей дочкой и снимает всё происходящее на телефон, после чего выкладывает снятое в одну из соцсетей. Они уверены, что её претензии не обоснованы.Мама девочки тоже не оставалась в стороне и несколько раз обращалась в территориальный ОВД. Сотрудники полиции проверяли изложенную женщиной информацию, но подтверждения ей не находили, пишет портал Е1, ссылаясь на пресс-группу полиции Екатеринбурга.