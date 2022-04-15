В екатеринбургской школе №79 возник конфликт с мамой первоклассницы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в школе №79 произошел конфликт с мамой одной из первоклассниц. Сама родительница уверена, что против неё и её дочери ополчились из-за того, что она отказалась покупать рабочие тетради.
Как пишет «КП-Екатеринбург», против этой мамы родители первоклашек писали заявление, которое они отправили уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, а также в городской департамент образования и в управление образования Верх-Исетского района.
Родители возмущены тем, что мама одноклассницы их детей приходит в школу вместе со своей дочкой и снимает всё происходящее на телефон, после чего выкладывает снятое в одну из соцсетей. Они уверены, что её претензии не обоснованы.
Мама девочки тоже не оставалась в стороне и несколько раз обращалась в территориальный ОВД. Сотрудники полиции проверяли изложенную женщиной информацию, но подтверждения ей не находили, пишет портал Е1, ссылаясь на пресс-группу полиции Екатеринбурга.
Как пишет «КП-Екатеринбург», против этой мамы родители первоклашек писали заявление, которое они отправили уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову, а также в городской департамент образования и в управление образования Верх-Исетского района.
Родители возмущены тем, что мама одноклассницы их детей приходит в школу вместе со своей дочкой и снимает всё происходящее на телефон, после чего выкладывает снятое в одну из соцсетей. Они уверены, что её претензии не обоснованы.
Мама девочки тоже не оставалась в стороне и несколько раз обращалась в территориальный ОВД. Сотрудники полиции проверяли изложенную женщиной информацию, но подтверждения ей не находили, пишет портал Е1, ссылаясь на пресс-группу полиции Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге ученик нашёл таракана в школьной еде
14 апреля 2022
14 апреля 2022
В Екатеринбурге из окна второго этажа выпал двухлетний малыш
21 апреля 2022
21 апреля 2022