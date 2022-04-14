УК «Кот» поддержала жителей Берёзовского, выступающих против мусорного полигона
Общество
Фото: Wikimapia.org / CC BY-SA
Управляющая компания «Кот», занимающаяся жилищно-коммунальным хозяйством Берёзовского и близлежащих населённых пунктов, подключилась к протесту против возникновения нового мусорного полигона недалеко от Режевского тракта. Такое решение принял директор компании Михаил Маркин.
Теперь люди, желающие оставить свою подпись под требованием не допустить строительство мусорного полигона подле города Берёзовский, могут сделать это в офисах УК «Кот» по адресам улица Восточная, 9, а также в филиалах компании в Новоберёзовском (улица Академика Королёва, 8Д) и посёлке Монетный (улица Комсомольская, 8А). Напомним, что подписи также собирают в Берёзовском по адресам улица Театральная, 3 (редакция газеты «Золотая горка»), Красных героев, 3 (магазин «Добрый лес») и Исакова, 1 (адвокатская контора №1).
Мусорный полигон может появиться на территории бывшей войсковой части, на 37-м километре Режевского тракта. Если эти планы осуществятся, то возле нескольких уральских городов и коллективных садов устроят гигантскую свалку и мусороперерабатывающий комплекс, рассчитанный на обработку 700 тысяч тонн мусора в год.
Теперь люди, желающие оставить свою подпись под требованием не допустить строительство мусорного полигона подле города Берёзовский, могут сделать это в офисах УК «Кот» по адресам улица Восточная, 9, а также в филиалах компании в Новоберёзовском (улица Академика Королёва, 8Д) и посёлке Монетный (улица Комсомольская, 8А). Напомним, что подписи также собирают в Берёзовском по адресам улица Театральная, 3 (редакция газеты «Золотая горка»), Красных героев, 3 (магазин «Добрый лес») и Исакова, 1 (адвокатская контора №1).
Мусорный полигон может появиться на территории бывшей войсковой части, на 37-м километре Режевского тракта. Если эти планы осуществятся, то возле нескольких уральских городов и коллективных садов устроят гигантскую свалку и мусороперерабатывающий комплекс, рассчитанный на обработку 700 тысяч тонн мусора в год.
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В Свердловской области начался сбор подписей против появления мусорного полигона под Берёзовским
14 апреля 2022
14 апреля 2022