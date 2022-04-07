В Свердловской области начался сбор подписей против появления мусорного полигона под Берёзовским
Общество
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«Вечерние Ведомости» уже писали о том, что вблизи города Берёзовский, на месте бывшей воинской части может появиться огромный мусорный полигон. Это место на 37-м километре Режевского тракта уже нелегально засыпали мусором, но после обращения граждан несанкционированную свалку ликвидировали. Теперь чиновники присматриваются к данной территории, как к потенциальной легальной свалке.
Хоть глава города Берёзовский Евгений Писцов, как и представители министерства ЖКХ по Свердловской области, пытается успокоить городских и поселковых жителей – мол, решение о размещении нового мусорного полигона ещё не принято, - активисты, обеспокоенные «мусорной» перспективой, решили не дожидаться, когда им под бок подсунут огромную свалку, и начали сбор подписей уже сейчас. К протесту подключаются не только березовчане, но и жители ближайших посёлков, а также владельцы садовых участков. Они прекрасно понимают, что с появлением исполинской «мусорки» лишатся и чистого воздуха, и питьевой воды из скважин, и загородной тишины.
На новую свалку, место для которой подыскивают (или делают вид, что подыскивают) чиновники, будут свозить мусор из Екатеринбурга и других городов Свердловской области. По сути, она должна заменить полигон «Северный», который уже не справляется с объёмом мусорных потоков. Ожидается, что в проект нового мусорного полигона будут направлены инвестиции почти в 20 миллиардов рублей. На эти деньги, в том числе, должны построить мусоросортировочный комплекс, способный перерабатывать по 700 тысяч тонн в год. Кому захочется жить возле такой громыхающей и благоухающей махины? Какая природа выдержит соседство с такой свалкой отходов человеческой деятельности?
Оставить свою подпись под обращением, в котором уральские экоактивисты просят отменить строительство крупнейшего мусорного полигона на территории Березовского городского округа, можно в редакции газеты «Золотая горка» (Берёзовский, улица Театральная, 3), в магазине «Добрый лес» (Берёзовский, улица Красных героев, 3), в адвокатской конторе №1 (Берёзовский, улица Исакова, 1), в магазине «Фасоль» (Берёзовский, улица Комсомольская, 8). Но ещё лучше самостоятельно распечатать подписной лист и собирать подписи среди друзей, родственников, знакомых. После заполнения листы будут собраны и переданы в резиденцию свердловского губернатора.
Хоть глава города Берёзовский Евгений Писцов, как и представители министерства ЖКХ по Свердловской области, пытается успокоить городских и поселковых жителей – мол, решение о размещении нового мусорного полигона ещё не принято, - активисты, обеспокоенные «мусорной» перспективой, решили не дожидаться, когда им под бок подсунут огромную свалку, и начали сбор подписей уже сейчас. К протесту подключаются не только березовчане, но и жители ближайших посёлков, а также владельцы садовых участков. Они прекрасно понимают, что с появлением исполинской «мусорки» лишатся и чистого воздуха, и питьевой воды из скважин, и загородной тишины.
На новую свалку, место для которой подыскивают (или делают вид, что подыскивают) чиновники, будут свозить мусор из Екатеринбурга и других городов Свердловской области. По сути, она должна заменить полигон «Северный», который уже не справляется с объёмом мусорных потоков. Ожидается, что в проект нового мусорного полигона будут направлены инвестиции почти в 20 миллиардов рублей. На эти деньги, в том числе, должны построить мусоросортировочный комплекс, способный перерабатывать по 700 тысяч тонн в год. Кому захочется жить возле такой громыхающей и благоухающей махины? Какая природа выдержит соседство с такой свалкой отходов человеческой деятельности?
Оставить свою подпись под обращением, в котором уральские экоактивисты просят отменить строительство крупнейшего мусорного полигона на территории Березовского городского округа, можно в редакции газеты «Золотая горка» (Берёзовский, улица Театральная, 3), в магазине «Добрый лес» (Берёзовский, улица Красных героев, 3), в адвокатской конторе №1 (Берёзовский, улица Исакова, 1), в магазине «Фасоль» (Берёзовский, улица Комсомольская, 8). Но ещё лучше самостоятельно распечатать подписной лист и собирать подписи среди друзей, родственников, знакомых. После заполнения листы будут собраны и переданы в резиденцию свердловского губернатора.
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