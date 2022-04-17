В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область вернулся первый контрактник, попавший в плен в ходе боевых действий в Украине. Его освободили, и он смог вернуться домой. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Сейчас молодой человек проходит процедуру реабилитации.
«Этот парень жив и здоров. К счастью, его не коснулись пытки, о которых мы знаем. На данный момент мы пока бережем его семью от внимания прессы», – сказала Мерзлякова.
Ранее Татьяна Мерзлякова сообщала о том, что в украинском плену оказалось девять солдат из Свердловской области.
Сейчас молодой человек проходит процедуру реабилитации.
«Этот парень жив и здоров. К счастью, его не коснулись пытки, о которых мы знаем. На данный момент мы пока бережем его семью от внимания прессы», – сказала Мерзлякова.
Ранее Татьяна Мерзлякова сообщала о том, что в украинском плену оказалось девять солдат из Свердловской области.
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