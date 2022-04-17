В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область вернулся первый контрактник, попавший в плен в ходе боевых действий в Украине. Его освободили, и он смог вернуться домой. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Сейчас молодой человек проходит процедуру реабилитации.«Этот парень жив и здоров. К счастью, его не коснулись пытки, о которых мы знаем. На данный момент мы пока бережем его семью от внимания прессы», – сказала Мерзлякова.Ранее Татьяна Мерзлякова сообщала о том, что в украинском плену оказалось девять солдат из Свердловской области.