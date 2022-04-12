Екатеринбургские родители потребовали снести барак у детского сада из-за частых пожаров
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Родители малышей, остающихся в детском садике №213 на Уралмаше в Екатеринбурге, потребовали снести барак, который находится в нескольких метрах от забора территории детсада. Причиной их беспокойства стали возгорания в деревянном строении.
В последний раз расположенный по соседству с садиком барак горел 8 апреля. Тогда площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Двухэтажный деревянный дом расселен, однако как объяснили порталу Е1 в администрации Орджоникидзевского района, снести барак не представляется возможным. Собственники, которые там давно не живут, должны дать на это свое согласие, что некоторые из них еще не сделали, так как недовольны условиями расселения.
Родителей были не удовлетворены таким ответом, поэтому написали заявление в МЧС, и сейчас они готовят обращение в прокуратуру.
В последний раз расположенный по соседству с садиком барак горел 8 апреля. Тогда площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Двухэтажный деревянный дом расселен, однако как объяснили порталу Е1 в администрации Орджоникидзевского района, снести барак не представляется возможным. Собственники, которые там давно не живут, должны дать на это свое согласие, что некоторые из них еще не сделали, так как недовольны условиями расселения.
Родителей были не удовлетворены таким ответом, поэтому написали заявление в МЧС, и сейчас они готовят обращение в прокуратуру.
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