На Уралмаше в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге загорелся расселенный двухэтажный деревянный барак на улице 40 лет октября, 35. Сообщение о возгорании поступило в 15:36.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания. По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 19 огнеборцев. Принимаются все меры для локализации пожара.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания. По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
– Угрозы распространения на соседние здания нет. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в МЧС.
В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 19 огнеборцев. Принимаются все меры для локализации пожара.
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