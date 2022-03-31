На Уралмаше в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар

– Угрозы распространения на соседние здания нет. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге загорелся расселенный двухэтажный деревянный барак на улице 40 лет октября, 35. Сообщение о возгорании поступило в 15:36.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания. По оперативным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров.В тушении пожара задействованы шесть единиц пожарной техники и 19 огнеборцев. Принимаются все меры для локализации пожара.