В ближайшую неделю на Урале не потеплеет

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

На Урал пришли холодные потоки воздуха. Последние трое суток в Свердловской области держалась температура +2… +6° С. Потепление в ближайшие дни ждать не приходится.Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, на юге региона почти окончательно растаял снег. Он сохраняется еще только в северной части области и в горах Среднего Урала.На этой неделе ожидается похолодание ещё на 4°С. По ночам температура воздуха может понижаться до 0°С и ниже.В выходные дни не ожидается осадков, но в начале следующей недели вероятен небольшой дождь, на севере области он может пройти со снегом. Температура на следующей неделе ночью будет -1… +4°С, днём +5… +10°С.