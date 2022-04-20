Свердловские доноры сдали более 200 литров крови за день

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Сегодня отмечается национальный день донора. Почти 400 жителей Свердловской области в этот день стали донорами крови. Они сдали больше 200 литров крови.В течение года более 35 тысяч человек в Свердловской области безвозмездно сдают кровь и её компоненты. Основную часть из них составляют екатеринбуржцы.Напомним, что в 1932 году 20 апреля акушер из Санкт-Петербурга Андрей Вольф впервые в истории России перелил роженице кровь ее мужа. Операция прошла успешно и жизнь женщины была спасена.