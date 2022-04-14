На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс



Фото: ООО «Уральский горнопромышленный холдинг»

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

В среду, 20 апреля, на территории Северского гранитного карьера прошла торжественная церемония открытия нового дробильно-сортировочного комплекса. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Во времена СССР из продукции Северского камнещебёночного завода делали бетон для строительства электростанций разных регионов России и Казахстана. После распада СССР производство сократилось почти в два раза. Однако в 2019 году у завода сменился собственник и предприятие получило инвестиции в размере 300 млн рублей. На эти деньги была произведена модернизация техники и реконструкция завода.Генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, подчеркнул, что новый дробильно-сортировочный комплекс даст возможность увеличить объемы производства до 450 тысяч тонн в месяц.Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что на данный момент Северский гранитный карьер позволяет обеспечить необходимым материалом строительные компании, стратегически значимые объекты, а также ЕКАД и скоростную трассу Казань-Екатеринбург.