На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс
Общество
Фото: ООО «Уральский горнопромышленный холдинг»
В среду, 20 апреля, на территории Северского гранитного карьера прошла торжественная церемония открытия нового дробильно-сортировочного комплекса. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Во времена СССР из продукции Северского камнещебёночного завода делали бетон для строительства электростанций разных регионов России и Казахстана. После распада СССР производство сократилось почти в два раза. Однако в 2019 году у завода сменился собственник и предприятие получило инвестиции в размере 300 млн рублей. На эти деньги была произведена модернизация техники и реконструкция завода.
Генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, подчеркнул, что новый дробильно-сортировочный комплекс даст возможность увеличить объемы производства до 450 тысяч тонн в месяц.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что на данный момент Северский гранитный карьер позволяет обеспечить необходимым материалом строительные компании, стратегически значимые объекты, а также ЕКАД и скоростную трассу Казань-Екатеринбург.
Во времена СССР из продукции Северского камнещебёночного завода делали бетон для строительства электростанций разных регионов России и Казахстана. После распада СССР производство сократилось почти в два раза. Однако в 2019 году у завода сменился собственник и предприятие получило инвестиции в размере 300 млн рублей. На эти деньги была произведена модернизация техники и реконструкция завода.
Генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, подчеркнул, что новый дробильно-сортировочный комплекс даст возможность увеличить объемы производства до 450 тысяч тонн в месяц.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что на данный момент Северский гранитный карьер позволяет обеспечить необходимым материалом строительные компании, стратегически значимые объекты, а также ЕКАД и скоростную трассу Казань-Екатеринбург.
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