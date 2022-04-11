Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 288 человек. С начала пандемии в регионе зафиксирован 437 241 случай COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 624 человек. Всего вылечились 422 195 свердловчан.От коронавируса умерли четыре человека. Общее число летальных исходов – 10 687.