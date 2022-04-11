Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 288 человек. С начала пандемии в регионе зафиксирован 437 241 случай COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 624 человек. Всего вылечились 422 195 свердловчан.
От коронавируса умерли четыре человека. Общее число летальных исходов – 10 687.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 624 человек. Всего вылечились 422 195 свердловчан.
От коронавируса умерли четыре человека. Общее число летальных исходов – 10 687.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Коронавирус выявили еще у 643 свердловчан
12 апреля 2022
12 апреля 2022
В Свердловской области выявили 421 заболевшего коронавирусом
17 апреля 2022
17 апреля 2022