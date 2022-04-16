Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах

09.15 Среда, 20 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал информацию о своих доходах за прошедший год. Согласно обнародованным данным, доход главы региона за 2021 год составил 6 миллионов 133 тысячи рублей.

По сравнению с 2020 годом, за который губернатор заработал 6,3 миллиона рублей, доход снизился. Однако, заметно вырос доход его супруги.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, за 2021 год она заработала 11 миллионов 232 тысячи рублей. Для сравнения: в 2020 в доходах супруги губернатора было указано 5,3 миллиона рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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