Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал информацию о своих доходах за прошедший год. Согласно обнародованным данным, доход главы региона за 2021 год составил 6 миллионов 133 тысячи рублей.
По сравнению с 2020 годом, за который губернатор заработал 6,3 миллиона рублей, доход снизился. Однако, заметно вырос доход его супруги.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, за 2021 год она заработала 11 миллионов 232 тысячи рублей. Для сравнения: в 2020 в доходах супруги губернатора было указано 5,3 миллиона рублей.
По сравнению с 2020 годом, за который губернатор заработал 6,3 миллиона рублей, доход снизился. Однако, заметно вырос доход его супруги.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, за 2021 год она заработала 11 миллионов 232 тысячи рублей. Для сравнения: в 2020 в доходах супруги губернатора было указано 5,3 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Власти Свердловской области потратят дополнительные 500 миллионов на строительство развязки у «Калины»
15 апреля 2022
15 апреля 2022
В Екатеринбурге вырос спрос на смартфоны с вторичного рынка
16 апреля 2022
16 апреля 2022