Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает падать
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
За минувшие сутки ковид официально подтвердился всего у 267 жителей Свердловской области. С каждым днём количество заболевших падает.
Так, вчера официальная статистика показывала 270 случаев, а позавчерашняя – 421.
133 человека находятся в тяжёлом состоянии, 37 из них на ИВЛ.
Выписались 1001 уральцев.
Так, вчера официальная статистика показывала 270 случаев, а позавчерашняя – 421.
133 человека находятся в тяжёлом состоянии, 37 из них на ИВЛ.
Выписались 1001 уральцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области выявили 421 заболевшего коронавирусом
17 апреля 2022
17 апреля 2022
У 629 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус
13 апреля 2022
13 апреля 2022