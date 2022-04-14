Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает падать

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За минувшие сутки ковид официально подтвердился всего у 267 жителей Свердловской области. С каждым днём количество заболевших падает.Так, вчера официальная статистика показывала 270 случаев, а позавчерашняя – 421.133 человека находятся в тяжёлом состоянии, 37 из них на ИВЛ.Выписались 1001 уральцев.