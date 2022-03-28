Мэрия Екатеринбурга просит строителей за пять дней завершить работы на Щербакова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга начала переговоры с застройщиком автовокзала «Золотой» о скором завершении дорожных работ на мосту между улицами Белинского и Щербакова.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на переговоры со строителями вышли замглавы города Алексей Бубнов, а также представители комитетов по транспорту и благоустройству. Застройщика просят к 10 апреля восстановить прежнюю пропускную способность моста.
С указанной даты начнутся ремонтные работы на мосту на Луганской – Объездной. В случае одновременного закрытия этой дороги и моста на Щербакова жители Уктуса и Химмаша останутся без доступа в центр.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на переговоры со строителями вышли замглавы города Алексей Бубнов, а также представители комитетов по транспорту и благоустройству. Застройщика просят к 10 апреля восстановить прежнюю пропускную способность моста.
С указанной даты начнутся ремонтные работы на мосту на Луганской – Объездной. В случае одновременного закрытия этой дороги и моста на Щербакова жители Уктуса и Химмаша останутся без доступа в центр.
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